Inscrições para Enem começam hoje

SÃO PAULO - As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira, 21, e podem ser feitas exclusivamente pela Internet até o dia 9 de julho. Para se inscrever, é necessário o número de CPF do participante.

A taxa de inscrição é de R$ 35,00. Alunos da última série do Ensino Médio em escolas públicas não pagam. Poderão ser isentos de taxa os estudantes que tiverem concluído o Ensino Médio nos anos anteriores e estudantes de escolas privadas, desde que não tenham condições de pagá-la e assinem declaração de carência.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro. Em ambos os dias a prova terá início às 13h. O encerramento ocorrerá às 17h30 no sábado e 18h30 no domingo.