Inscrições para Encceja se encerram nesta segunda

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), nível fundamental, terminam nesta segunda-feira, 30, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. A avaliação está marcada para o dia 21 de fevereiro de 2010 e será aplicada em 123 municípios do Estado de São Paulo. O exame é uma oportunidade para jovens e adultos, que por algum motivo interromperam os estudos, obterem o certificado de conclusão referente ao Ensino Fundamental. Os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, completos até o dia da prova, e alunos já matriculados em Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem se inscrever. A Secretaria de Estado da Educação disponibiliza em sua página na internet um link para acesso às inscrições e informações sobre o Encceja, que é organizado pelo Ministério da Educação.