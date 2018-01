Inscrições para curso regular de cinema em Cuba vão até março

As inscrições para o processo seletivo do curso regular de cinema da Escuela Internacional de Cine y Television (EICTV), localizada na cidade de San Antonio de los Baños, em Cuba, serão aceitas até 7 de março. O curso tem duração de três anos e oferece oito especializações aos alunos: Direção, Produção, Roteiro, Fotografia, Som, Documentário, Edição e TV e Novas Mídias.

Os candidatos farão uma prova nos dias 13 e 14 de março nas cidades de Belo Horizonte (BH), Recife (PE), Florianópolis (SC), Belém (PA) ou Brasília (DF). Serão selecionados de quatro a seis brasileiros, que farão parte de um grupo de 40 estudantes de todo o mundo. O início do curso está previsto para setembro de 2015. De acordo com a representante da EICTV no Brasil Patricia Martin, o valor total do curso é de 15 mil euros (R$ 45.300, aproximadamente), com moradia, alimentação e material didático incluídos.

Além do curso regular, a escola também oferece cursos de capacitação de curta duração, normalmente de duas semanas a um mês. Os temas são variados e os professores, renomados. Os preços partem de 1 mil e chegam a 3 mil euros (R$ 3 mil a R$ 9 mil, aproximadamente). Para informações sobre os cursos com vagas disponíveis, clique aqui.