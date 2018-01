Inscrições para a Fuvest podem ser feitas até quarta-feira

SÃO PAULO - As inscrições para o vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo, a Fuvest 2016, terminam nesta quarta-feira, 9. O exame selecionará 9.568 candidatos para o próximo ano, além de 120 vagas para Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além disso, a partir deste ano, a USP passou ao oferecer 1.489 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

São oferecidos 249 cursos de graduação distribuídos em oito campus no Estado de São Paulo nas seguintes cidades: Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo.

As provas da primeira fase serão realizadas em 32 municípios. Na região metropolitana haverá exames em Barueri (com Santana do Parnaíba), Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e São Paulo. No interior do estado a Fuvest aplicará provas em Barretos, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Na segunda fase, os candidatos convocados que se inscreveram em Barretos farão as provas em Ribeirão Preto; os de Fernandópolis deverão se deslocar até São José do Rio Preto e os de Jaú e Marília serão realocados para Bauru.

A inscrição deve ser feita no site www.fuvest.com.br. A taxa de inscrição, no valor de R$ 145,00 (o mesmo do ano passado), poderá ser paga em bancos ou pela internet, até esta quinta-feira, 10,, usando o boleto gerado até o último dia de inscrição.

O candidato deverá utilizar o seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o número do seu Documento de Identidade. Após a inscrição e pagar a taxa, receberá um número que poderá ser consultado no site a partir do dia 25 de setembro, permitindo encontrar os locais onde fará as provas de primeira e segunda fases.

Fases. A primeira fase da Fuvest será realizada no dia 29 de novembro, domingo, às 13h. Haverá 90 questões relacionadas às disciplinas do Ensino Médio: Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês e algumas questões interdisciplinares. Todas as questões serão do tipo teste, com cinco opções de resposta. A duração da prova será de cinco horas.

Os estudantes convocados para a segunda fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo. No dia 10 de janeiro de 2016, domingo, responderão dez questões de Português e farão uma Redação; no dia 11, a prova constará de 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio - História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês. As questões poderão abranger conhecimentos de mais de uma disciplina, inclusive Português. No dia 12, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (seis ou quatro de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão quatro horas de duração.