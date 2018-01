Inscrições no Sisu começam na quarta-feira; site já está no ar

Está no ar o site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Podem se inscrever no sistema que seleciona alunos para institutos e universidades federais os estudantes que fizeram o Enem 2010.

O site vai funcionar a partir desta amanhã até domingo, das 6h às 23h59 (horário de Brasília). A divulgação das notas de corte será nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho, às 6h. No dia 22, sai o resultado da primeira chamada.

No site é possível fazer a busca pelo nome da instituição, nome do curso ou pelo município. Estão em disputa 26.336 vagas em 19 universidades federais, 23 institutos federais, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet) e 4 universidades estaduais.

Algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição em determinados cursos. Nesse caso, se a nota do candidato não for suficiente para concorrer àquele curso, o sistema emitirá uma mensagem com esta informação.

Para mais informações, acesse: http://sisu.mec.gov.br.

Atualizada às 18h56