Inscrições no sistema de seleção do Enem se encerram hoje

Os estudantes têm até as 23h59 desta quarta-feira, 3, para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e disputar as 47.913 vagas disponíveis para cursos em 23 universidades federais e 26 institutos federais utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Veja também:

Estudantes contestam a nota de redação do Enem

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cai critério de desempate por ordem de inscrição no Sisu

Tire suas dúvidas sobre o Sisu

Os candidatos devem acessar o site do Sisu, onde também podem se informar sobre a nota de corte, a relação candidato/vaga, as notas mais altas e o total de inscritos em cada um dos cursos. Para se cadastrar, cada candidato deverá informar o seu número de inscrição, mesmo que não tenha recebido em casa o boletim individual de desempenho.

De acordo com o Ministério da Educação, até as 19h30 desta terça-feira, 632 mil candidatos se cadastraram nesta primeira etapa. O balanço final com o número de inscritos deve ser divulgado nesta quinta-feira pela manhã pelo ministério. Muitos candidatos tiveram dificuldades para acessar o site do sistema. Segundo o MEC, os problemas foram solucionados, e o funcionamento foi normalizado.

O sistema unificado foi um pedido feito à Secretaria de Ensino Superior pelas universidades federais que adotaram o Enem como forma única de ingresso. Com ele, será possível que o candidato insira seus dados e verifique se no curso e na universidade pretendida ele terá chances de concorrer a uma vaga.