Inscrições no ProUni serão encerradas nesta quarta-feira

Esta quarta-feira, 10, é o último dia de inscrições no ProUni, que oferece 165 mil bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda em instituições particulares de educação superior em todo o País. As inscrições para o programa são feitas até as 23h59 no site do Ministério da Educação (MEC). Veja também: Erro no ProUni é corrigido Falha afetou 915 redações do Enem MEC divulga lista dos selecionados no SiSU Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Fotos e relatos de vestibulandos no blog do Estadão.edu Podem se candidatar os alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009. Os únicos requisitos são: ter a nota mínima de 400 pontos no Enem e comprovar renda familiar per capita máxima de três salários mínimos para bolsas parciais e de um salário mínimo e meio para bolsas integrais. Até as 19h30 desta quarta, segundo o MEC, 760 mil estudantes haviam feito inscrição no programa. A lista com os candidatos pré-selecionados será divulgada no próximo dia 13, e a comprovação e matrícula na instituição de ensino serão feitas entre os dias 17 e 26 deste mês. Em seguida, o MEC abrirá uma segunda fase de inscrições, para as bolsas remanescentes. As inscrições da segunda fase estarão abertas de 4 a 7 de março. Para quem tiver dúvidas, o MEC disponibiliza uma página com perguntas e respostas.