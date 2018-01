Inscrições no ProUni crescem 27,5% e batem recorde

O Programa Universidade para Todos (ProUni) encerrou as inscrições às 23h59 de terça-feira com número recorde de interessados em disputar as bolsas de estudo oferecidas pelo governo. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 1.048.631 candidatos se inscreveram para concorrer a 123.170 bolsas de estudo. O número é 27,5% maior que o de 2010 – 822 mil pessoas –, que já era a maior marca.

O Estado que mais registrou interessados foi São Paulo, com 173.872 inscritos. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 133.924 candidatos. Com 89.874 interessados, a Bahia está em terceiro. O Estado com o menor número de inscritos – 2.968 pessoas – é Roraima.

Segundo o MEC, 80.520 bolsas do total oferecido são integrais e 42.650, parciais. Participam do ProUni, neste ano, cerca de 1,5 mil instituições. O programa existe desde 2004 e concede bolsas em faculdades e universidades privadas.

A lista com aprovados na primeira chamada do ProUni será divulgada nesta sexta-feira, 28, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Os convocados têm até o dia 4 de fevereiro para comparecer à instituição de ensino e realizar a matrícula.

Se houver sobra de vagas da primeira etapa, o MEC planeja realizar uma segunda chamada, programada para o dia 11 de fevereiro.