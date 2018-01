Inscrições nas últimas vagas do Sisutec vão até 16 de setembro

Os estudantes têm até 23h59 de 16 de setembro para fazer a inscrição nas vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) do Ministério da Educação. O requisito para o cadastro nesta etapa, concluídas as duas convocações previstas pelo sistema, é ter o ensino médio completo. As vagas serão ocupadas em livre concorrência, por meio de inscrições online no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Depois de optar pelo curso e unidade de ensino, o candidato terá o prazo de dois dias para confirmar a matrícula. O estudante deverá apresentar certificado de conclusão do curso e histórico escolar do ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou de trabalho, CPF, foto 3x4 recente, título de eleitor e comprovante de votação, além do comprovante de residência. Caso não compareça à escola, sua inscrição será automaticamente cancelada. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

O Sisutec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos, com seleção por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012. A primeira edição do programa registrou 383.080 candidatos, que concorreram a 239.792 vagas. Estudantes que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou na rede privada na condição de bolsista integral têm prioridade na ocupação de 85% das vagas oferecidas.