Inscrições do Sisu são prorrogadas até quinta-feira

Por determinação judicial, o Ministério da Educação (MEC) prorrogou até as 23h59 de quinta-feira, 20, o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período se encerraria amanhã.

O sistema foi aberto ontem e os alunos relataram dificuldades para acessar a página, que ficou sobrecarregada. Criada pelo MEC no ano passado, a ferramenta unifica a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são 83.125 vagas em 83 instituições, sendo 39 universidades federais.

De acordo com o MEC, além da prorrogação das inscrições, a Justiça determinou ainda que o sistema de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas utilizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) seja estendido a candidatos de todos os Estados. Antes, apenas os alunos cariocas poderiam se inscrever por meio da reserva.

Para participar do Sisu, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010. Os candidatos devem acessar o site e escolher duas opções de curso, elegendo sua prioridade. Ao final de cada dia, o sistema divulga a nota de corte para cada graduação. O estudante pode mudar de opção se concluir que tem mais chance de ser aprovado em outra instituição ou em outro curso. Cada alteração invalida a opção feita anteriormente.

Com o adiamento do prazo, o cronograma de inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni), previsto para iniciar na quarta-feira, também será modificado.

Sisu

Na manhã desta segunda-feira, 17, o ministério informou, por meio de nota, a criação de um limitador de tempo para o acesso ao Sisu. O estudante tem a partir de agora 20 minutos para movimentar a página e fazer a inscrição. "Caso a mantenha apenas aberta, sem movimentação, ela (a página) será fechada em dez minutos", alertou o MEC. A medida tem como objetivo limitar a navegação excessiva no portal que, desde ontem, apresenta problemas de instabilidade e lentidão.

Até as 12h desta segunda-feira, 17, o Sisu havia recebido 500 mil inscrições. O número representa cerca de 15% do total de candidatos que participaram do Enem 2010. O curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi o mais procurado pelos estudantes, com 7.680 inscrições até o início da manhã.