Inscrições do Sisu para o 2º semestre acabam esta quinta-feira

SÃO PAULO - Termina nesta quinta-feira, 2, o prazo de inscrição para quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2015 e quer concorrer a uma das 56.422 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no segundo semestre de 2016. As inscrições tiveram início na segunda-feira, 30, e podem ser feitas no site do Sisu até 23h59 desta quinta.

Estão aptos a se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem no ano passado e obtiveram, na redação, nota que não seja zero. Nesta segunda edição de 2016, oferecem vagas 65 universidades e institutos federais. A inscrição deve ser feita com o número de inscrição e a senha do Enem de 2015. Caso o candidato não lembre, pode recuperá-los no site do Enem.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos do Enem.