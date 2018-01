Inscrições do ProUni vão até terça-feira, 25

O número de candidatos a bolsas inscritos no Programa Universidade para Todos (ProUni) chegou a 192.019 até as 8 horas desta segunda-feira, 24. O número de inscrições online chegou a 369.063 — cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Os candidatos a bolsas de estudos têm até esta terça-feira, 25 para fazer a inscrição. O programa, que oferece bolsas em instituições particulares de ensino superior, abriu inscrições na sexta-feira, dia 21.

No processo seletivo deste segundo semestre, o ProUni oferece 90.045 bolsas — 55.693 integrais. Para se candidatar, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter tirado zero na redação.

O processo prevê duas chamadas. O resultado da primeira será divulgado na sexta-feira, 28, pela internet. De 28 de junho até 5 de julho, o estudante pré-selecionado deve comparecer à instituição de ensino escolhida para confirmação das informações prestadas no momento da inscrição, providenciar a matrícula e, se for o caso, participar de seleção própria da instituição.

O resultado da segunda chamada está previsto para 13 de julho. O estudante terá de 15 a 19 de julho para comprovar as informações e providenciar a matrícula.

Caso pretenda entrar na lista de espera, o candidato terá de fazer a adesão, também on-line, de 26 a 29 de julho. A lista estará disponível no Sistema Informatizado do ProUni (Sisprouni) para consulta pelas instituições em 1º de agosto. No dia seguinte, será feita a primeira convocação. O candidato selecionado terá até o dia 7 de agosto para a comprovação dos documentos e matrícula.

Em 12 de agosto, será feita a segunda convocação. O prazo para aferição dos documentos e matrícula vai até o dia 15 de agosto.

Criado em 2005, o ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior a estudantes egressos do ensino médio da rede pública. Também são atendidos bolsistas integrais oriundos da rede particular. Para a bolsa integral, o candidato precisa comprovar renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial, de até três salários mínimos.

Os candidatos a bolsas devem fazer a inscrição on-line e consultar número de vagas por instituição na página do ProUni na internet: http://siteprouni.mec.gov.br/

As informações são do Ministério da Educação (MEC).