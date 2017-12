Inscrições do ProUni do 2º semestre começam nesta terça-feira

BRASÍLIA - Começam nesta terça-feira, 16, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre. Elas serão feitas exclusivamente pela internet e seguem apenas até as 23h59 da quinta-feira, 18. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 22.

O programa vai disponibilizar 116.004 bolsas, em 856 instituições de ensino superior. O número é maior do que o do ano passado, quando foram 115.101. Do total ofertado, 68.971 são integrais e 47.033, parciais (50%). O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior que tenham cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

São Paulo é o Estado com o maior número de bolsas, com 30.519 - 18.470 integrais -, seguido de Minas, 14.335, e Rio Grande do Sul, 8.088. O programa foi criado em 2004 e atende os concluintes do ensino médio tanto da rede pública quanto da rede particular - como bolsistas integrais, desde que tenham renda familiar per capita máxima de até três salários mínimos.

Regras. Para se inscrever na segunda edição de 2014 do ProUni, o candidato deverá ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas objetivas. Além disso, não poderá ter zerado a redação. No momento da inscrição, deve-se informar o número de inscrição e senha usados no Enem.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.