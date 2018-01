Inscrições abertas para programa de bônus na Fuvest

Termina dia 24 de agosto o prazo de inscrição para o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp), que dá bônus aos vestibulandos da Fuvest. A bonificação destina-se aos candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental e o 1.º ano do ensino médio em escolas públicas brasileiras e que estejam cursando, em 2011, o 2.º ou o 3.º ano em instituições públicas de ensino.

A avaliação será feita com base na prova da 1.ª fase da Fuvest. Terá 90 questões de múltipla escolha e versará sobre o conjunto de disciplinas do núcleo comum do ensino médio: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química, de acordo com programa que constará no manual do candidato da Fuvest.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado da avaliação será considerado na nota do vestibular para ingresso na USP e conferirá ao candidato bônus adicional de até 15%, dependendo do desempenho.

A inscrição é gratuita, mas o candidato precisa estar cadastrado como usuário da Fuvest no site www.fuvest.br. A inscrição no Pasusp não garante a participação no vestibular da USP. O candidato deverá inscrever-se gratuitamente na Fuvest no período de 26 de agosto a 9 de setembro.