Inscrições abertas para o Young Lions Brazil 2011

O Young Lions Brazil 2011, programa desenvolvido pela organização do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que permite a participação de jovens criativos no mais importante festival de publicidade do mundo, já foi lançado e está com inscrições abertas . Interessados com até 28 anos, e há pelo menos dois no mercado de trabalho, poderão entrar na disputa e se tornar integrantes da delegação brasileira que irá em junho para Cannes, no sul da França.

Emmanuel Publio Dias, diretor corporativo da ESPM e coordenador do projeto há 17 anos, explica que, além de saber falar inglês e nunca ter ido a Cannes, o jovem profissional precisa demonstrar que tem potencial, e que pode ir ao festival e voltar melhor. “Não escolhemos o portfólio, escolhemos o cara. São pessoas que se inscrevem e mostram o trabalho como uma amostra de seu potencial profissional”, conta. “É um projeto de educação profissional para jovens criativos”, resume.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este ano, as inscrições de todas as categorias do Young Lions Brazil 2011, podem ser feitas através do novo site, que contém informações e as últimas notícias sobre o Programa. O interessado deve clicar na seção Inscrições, preencher o formulário e imprimir a ficha de inscrição que deverá ser anexada à pasta dos trabalhos a serem entregues para o julgamento.

Quase 270 jovens já foram enviados ao festival nos últimos 17 anos. Junto com o redator Daniel Xavier, Nathalia Resende, de 28 anos, foi integrante da delegação de 2010 e ganhadora da medalha de ouro da categoria Digital, competindo com outras 55 duplas. “Foi bem cedo para ter um reconhecimento profissional tão grande. Não senti nenhuma grande mudança depois, fora o premio em si. É um premio que você só pode ganhar até os 28 anos, e para sempre eu vou falar ‘fui young’”, relembra ela, que trabalha há três anos na Almap BBDO, como diretora de arte.

Publio Dias ressalta que há anos Cannes já não é mais um festival só de cinema ou de propaganda. “Não é mais um prêmio só de publicitários, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer plataforma de comunicação é bem-vindo”, enfatiza.

Outra novidade para o Programa deste ano, é que todos os portfólios e cases inscritos poderão ser vistos no site do Young Lions Brazil 2011 se o participante preferir. As peças inscritas serão analisadas por um júri especial, a partir de critérios como: excelência do trabalho criativo, potencial do candidato para desenvolvimento e integração com o meio profissional.

Os interessados poderão se inscrever em mais de uma categoria, enviando para cada uma delas os documentos de inscrição, comprovantes de depósitos específicos para cada categoria, e portfólios/cases para o julgamento. Podem participar profissionais que trabalhem em departamentos de criação das agências de publicidade e de comunicação digital, planejadores, mídias, diretores de filmes publicitários e profissionais que trabalhem em empresas anunciantes.

Categorias do Young Lions:

AD/CW (Criação) - Destinada a Diretores de Arte e Redatores que trabalham na criação de agências de publicidade

Digital - Profissionais criativos da área digital de agências ou qualquer empresa de websites e mensagens publicitárias para internet

Planning – Jovens Planejadores de campanhas publicitárias de qualquer departamento ou área de trabalho de agências, veículos, clientes ou fornecedores.

Film- Diretores, Produtores e todos os profissionais que trabalham na produção de filmes publicitários

Contacts (Mídia) - Profissionais de Planejamento de veículos, plataformas de comunicação on e off-line, out of home, varejo ou qualquer outro ponto de contato com o consumidor

Young Clients – Profissionais da área de marketing que trabalham em empresas anunciantes, responsáveis pela coordenação de estratégias de comunicação.