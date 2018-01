Inscrições abertas para o vestibular do Centro Universitário Senac

O Centro Universitário Senac abriu nesta quinta-feira as inscrições para o vestibular, por uma taxa R$ 80. São 940 vagas para 19 cursos, distribuídos em três campi: o de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e os de Águas de São Pedro e de Campos do Jordão, no interior paulista.

Os interessados em participar do processo seletivo poderão concorrer a vagas nas áreas de Administração e Negócios, Audiovisual, Tecnologia da Informação, Hotelaria, Gastronomia, Meio Ambiente, Comunicação Social e Saúde e Bem-estar.

As inscrições vão até o dia 15 de junho e podem ser realizadas no site do Senac (www.sp.senac.br/vestibular), onde também está disponível o Manual do Candidato.

A nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos pode ser considerada como parte da prova caso tenha sido maior que a pontuação obtida pelo candidato no vestibular. Para isso, o vestibulando deve preencher o respectivo campo do formulário online durante a inscrição.

As provas serão realizadas no dia 26 de junho, das 14h às 18h. O resultado deve sair em 6 de julho e as matrículas começam nos dias 7 e 8 de julho, das 10h às 19h. As datas das demais chamadas estarão disponíveis no site do vestibular 2010.