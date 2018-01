Inscrições abertas para o Master em Jornalismo digital

Começa em julho o programa Master em Jornalismo Digital 2011, fruto da parceria entre o Instituto Internacional de Ciências Sociais, de São Paulo, e a Universidade de Navarra, da Espanha. Voltado para profissionais da área de Comunicação, o Master combina aulas teóricas e práticas, para que o aluno adquira raciocínio estratégico multiplataforma.

Entre os docentes estão Carlos Alberto Di Franco, diretor do Master em Jornalismo, o jornalista Pedro Doria, especialista em conteúdos digitais com passagens por grandes veículos, como O Estado de S.Paulo e "O Globo" (atual), e Fabiana Zanni, diretora de mídia digital da editora Abril.

O Master em Jornalismo Digital tem como disciplinas o Panorama do Jornalismo Digital, Jornalismo e Redes Sociais, Linguagem Jornalística nos Meios Digitais, Jornalismo Visual e Multimídia, Capacidades Profissionais e Projeto Prático (uma reportagem multimídia com orientação).

O programa está estruturado em cinco semanas, com aulas em período integral, das 8h30 às 18h30. As aulas teóricas serão ministradas nos períodos de de 4 a 8 de julho; 8 a 12 de agosto; e 12 a 16 de setembro. Já o módulo prático vai de 17 a 21 de outubro.

Serão oferecidas duas bolsas de estudo: uma integral e outra parcial (50%). Todos os detalhes do curso, que pode ser pago em até 36 parcelas estão no site do Master em Jornalismo.

SERVIÇO:

Investimento: R$ 12.750 (para empresas que enviam três ou mais participantes; valor pode ser parcelado). Ouras opções de pagamento e valores no site: http://www.masteremjornalismo.org.br/master/digital/inscricoes