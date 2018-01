Inscrição para vestibulinho dos cursos técnicos nos CEUs começa sexta-feira

SÃO PAULO - Começa nesta sexta-feira, 30, o período de inscrições do processo seletivo para o 2º semestre de 2010 dos Cursos Técnicos nos Centros Educacionais Unificados (CEUs). Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição Eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição (R$ 20) no site do Vestibulinho ETEC até as 15h do dia 21 de maio.

Para ingressar em um dos cursos, o candidato deve apresentar declaração que está matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou ter concluído o ciclo. Outros documentos também aceitos são declaração que está matriculado, a partir do 2º semestre, na EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do ENCCEJA, emitido e enviado pelo MEC, ou certificado de aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos avaliadas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações sobre o Vestibulinho ETEC pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site.

Ensino

Por meio do convênio entre a Prefeitura de São Paulo, o Centro Paula Souza e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo serão oferecidas mais de 1.400 vagas para o segundo semestre deste ano.

Os interessados podem optar por cursos noturnos de Administração, Comércio, Contabilidade, Informática, Logística, Eventos, Marketing, Secretariado e Transações Imobiliárias. Todos são realizados pelo Centro Paula Souza e têm duração de um ano e meio. As aulas serão noturnas, ministradas por professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), administradas pelo Centro Paula Souza

No 2º semestre de 2010 o número de CEUs com Ensino Técnico chegará a 23: Alto Alegre, Alvarenga, Azul da Cor do Mar, Butantã, Caminho do Mar, Cantos do Amanhecer, Capão Redondo, Inácio Monteiro, Jaçanã, Jaguaré, Jambeiro, Lajeado, Parelheiros, Parque Anhanguera, Parque Bristol, Parque São Carlos, Parque Veredas, Paz, Quinta do Sol, Sapopemba, Três Lagos, Vila Rubi e Vila do Sol.