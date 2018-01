Inscrição para ProUni abre neste sábado com 165 mil bolsas

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) estarão abertas para os candidatos a partir deste sábado, 6, no site do programa, com 165 mil bolsas de estudos disponíveis em cerca de 1,5 mil instituições de educação superior. O período de inscrições vai até quarta-feira, 10. Veja também: Falha afetou 915 redações do Enem MEC divulga lista dos selecionados no SiSU Unicamp divulga 1ª lista de aprovados no vestibular 2010 Acompanhe tudo sobre educação no Estadão.edu Fuvest publica primeira chamada de convocados Unifesp irá publicar sua primeira lista no dia 10 Erro no ProUni é corrigido Segundo definição do Ministério da Educação, poderão concorrer às bolsas os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009 e alcançado no mínimo 400 pontos na média das cinco notas - ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação. Mesmo quem não tenha passado na seleção do Sisu pode se candidatar para o ProUni. Na página de inscrição no site do ProUni, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem e o do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais (50% da mensalidade) são destinadas a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. Além de ter feito o Enem de 2009, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, ter cursado na condição de bolsista integral. O período de inscrições será divido em duas etapas. O candidato não selecionado na primeira pode fazer nova inscrição na segunda e concorrer mais uma vez à bolsa. Em cada etapa, pode escolher até cinco opções de curso e instituição. Os resultados da primeira etapa serão divulgados no próximo dia 13.