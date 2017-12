Inscrição para o vestibular das Fatecs termina 6ª-feira

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo podem ser feitas até esta sexta-feira, 9. O exame será aplicado no dia 9 de dezembro.

Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br, até as 15h do próximo dia 9. O interessado precisa preencher uma ficha de inscrição e um questionário socioeconômico e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70, em qualquer agência bancária.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o primeiro semestre de 2013 são oferecidas 12.315 vagas, distribuídas entre as 56 unidades que mantêm cursos de graduação tecnológica gratuitos. O número de vagas é 955 maior em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram oferecidas 11.360.

Do total de 65 cursos oferecidos, 4 são inéditos: Eletrônica Industrial, na Fatec de São Paulo; Gestão de Serviços, na Fatec de Indaiatuba; Gestão Portuária, nas Fatecs da Baixada Santista (Santos) e de São Sebastião; e Mecânica Automobilística, na Fatec de Santo André.

No ato da inscrição o candidato pode colocar como segunda opção um outro período do mesmo curso, desde que oferecido na mesma faculdade; o mesmo curso oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou o curso que tiver o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias em qualquer Fatec.

O manual do candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, está disponível para download gratuito no site do processo seletivo.

Bônus

Estudantes afrodescendentes têm bônus de 3% na nota do vestibular e egressos de escolas públicas recebem 10%. Caso o aluno preencha os dois pré-requisitos, ganhará 13% de bônus. Para participar do Sistema de Pontuação Acrescida, o candidato deve declarar uma ou as duas condições no ato da inscrição.

A comprovação de que cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas (federal, estadual ou municipal) será exigida no ato da matrícula por meio da apresentação do histórico escolar ou da declaração escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.