Inscrição para 1º curso do Idioma Sem Fronteiras começa na 6ª

SÃO PAULO - O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira, 19, o cronograma do primeiro edital do Idioma Sem Fronteiras. Os estudantes poderão se inscrever pelo portal do programa a partir desta sexta-feira, 21, para 1,5 mil vagas de cursos online de francês, que serão dadas em parceria com a Embaixada da França e a Aliança Francesa. Terão acesso às vagas universitários de 73 universidades federais e estaduais cadastradas no programa e outros 23 institutos federais.

Segundo o edital, o sistema ficará aberto até as 12h do dia 8 de dezembro. Podem se candidatar alunos de graduação, mestrado e doutorado que já tenham concluído 90% do total de créditos. Terão prioridade alunos de graduação de cursos do Ciências Sem Fronteiras e que tenham obtido média igual ou superior a 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.

Cerca de 10% das vagas foram destinadas para São Paulo - 164 bolsas. A Universidade Federal do ABC (UFABC) vai ofertar 30, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 55, Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), 17, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 17, e Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), 45.

A lista de aprovados será divulgada pela Aliança Francesa no dia 23 de fevereiro de 2015. O curso de francês será composto de 24 módulos - correspondem aos níveis iniciais da língua - e devem ser completados em um período de quatro meses.