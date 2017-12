Inscrição em lista de espera do Sisu termina nesta quinta

Candidatos que não foram aprovados nem na primeira nem na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ainda têm uma chance de conseguir uma vaga em universidades e institutos federais. Os interessados têm até esta quinta-feira, 19, para se inscrever na lista de espera do sistema que será utilizada pelas instituições de ensino superior participantes para preencher as vagas remanescentes. A inscrição deve ser feita no site do Sisu.

Também termina nesta quinta o prazo para a matrícula dos aprovados na segunda chamada do Sisu. O Ministério da Educação decidiu prorrogar o prazo que terminava nesta quarta-feira para garantir uma margem de segurança em função da paralisação dos técnicos administrativos das universidades e institutos federais. Entretanto, segundo o ministro Mercadante, não há registro de que os estudantes tenham enfrentado problemas no processo de matrícula.

O processo seletivo para o segundo semestre deste ano ofereceu 30 mil vagas em 56 universidades públicas e institutos federais de educação profissional. O prazo de matrícula dos aprovados em segunda chamada termina hoje. As instituições começarão a convocar os alunos da lista de espera a partir de 25 de julho até 30 de setembro.

O Sisu foi criado em substituição ao exame vestibular, para unificar a oferta de vagas em universidades públicas e institutos federais de educação profissional. As vagas são preenchidas de acordo com o desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).