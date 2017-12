Inscrição do Enem é prorrogada; Diário Oficial publica data errada

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2010) foi prorrogado para o dia 16 de julho e não para o dia 18, como foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 9. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que publicará no sábado a retificação da portaria,em edição extra do Diário Oficial.

Em nota, o Inep esclarece que a prorrogação foi decidida a pedido dos governadores de Pernambuco e de Alagoas, "preocupados com o impacto das chuvas e das enchentes". As inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no portal www.enem.inep.gov.br.

O valor da inscrição é de R$ 35, mas estão isentos os estudantes da última série do ensino médio em escolas públicas e os que comprovem a impossibilidade de pagamento preenchendo declaração de carência.

As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro e o resultado será divulgado em janeiro de 2011. O exame será composto por uma redação e quatro provas, com 45 questões de múltipla escolha cada. No fim do ano, a nota do Enem poderá ser usada no sistema de seleção para a maioria das universidades federais.

O candidato precisa ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio.

Nota oficial - O assessor de de comunicação da Imprensa Nacional encontrou em contato com o jornal Estado de S. Paulo para comentar sobre o suposto erro do Diário Oficial.