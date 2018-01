Início das inscrições para o Fies é adiado para o dia 31

O início das inscrições no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) foi adiado para o dia 31 deste mês. O prazo começaria a valer anteontem, mas foi prorrogado porque a data de encerramento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também mudou. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até as 23h59 de amanhã para se inscrever no Sisu.

O Fies é um programa do governo federal que financia mensalidades de alunos matriculados em cursos particulares de ensino superior. Estudantes que precisam alterar dados para renovar o financiamento também terão de esperar a abertura do sistema do Fies para fazer as mudanças.

O alteração no funcionamento do Sisu provocou ainda a prorrogação do início das inscrições no Programa Universidade para Todos (ProUni) - elas começam na sexta-feira e vão até dia 25. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.