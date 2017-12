Inglês online de graça para escolas públicas de São Paulo

Catraca Livre, Porvir e Voxy estão com inscrições abertas para a promoção “Inglês online de graça na sua escola” que vai premiar dez escolas públicas de ensino médio da cidade de São Paulo com bolsas de estudos totalmente gratuitas para a plataforma de ensino de inglês online Voxy.

A ferramenta é atualizada diariamente com notícias de grandes veículos e músicas populares e oferece uma grande variedade de atividades baseadas em conteúdo para melhorar habilidades de leitura, escrita, audição, conversação, vocabulário e gramática. Na versão mobile, é possível tirar fotos de objetos e saber como se fala o nome deles em inglês e ainda usar um corretor de pronúncia que funciona por meio do reconhecimento de voz.

Além do acesso a todas essas funcionalidades, a promoção inclui também a capacitação de professores de inglês para o uso da plataforma em sala de aula e a disponibilização do uso da ferramenta para os alunos também de casa ou pelo smartphone.

Escolas e professores podem se inscrever até 11 de outubro no site do Porvir completando a frase: “Ensinar inglês de forma inovadora é…”. O resultado da promoção será anunciado em 16 de outubro de 2012. No dia 20 de outubro, os professores já passam pela capacitação inicial. A participação na oficina será requisito fundamental para a disponibilização das bolsas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As dez escolas serão escolhidas pela criatividade das frase, pelo número de professores e alunos envolvidos, pela disponibilidade de computadores com acesso à internet e também de acordo com a distribuição geográfica na cidade.

Quem pode participar?

Escolas públicas de ensino médio da cidade de São Paulo.

O que é a Voxy?

A Voxy é um programa para aprender inglês que se baseia 100% em atividades diárias da vida real, nos interesses e objetivos de um estudante. A plataforma transforma a mídia que seus alunos consomem, as conversas que eles têm e as atividades nas quais eles se engajam em lições de inglês on-line contextualizadas, que estão disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar. O sistema personalizado é útil tanto dentro como fora da sala de aula para estudantes de várias idades e níveis de habilidade. Todo o conteúdo é diariamente atualizado com notícias de grandes publicações e músicas populares. Entre suas várias funcionalidades estão a possibilidade de fotografar pelo smartphone um objeto e receber o nome dele em inglês ou ainda ter a pronúncia corrigida por meio de uma ferramenta de reconhecimento de voz. A plataforma já foi citada como uma das mais revolucionárias para o ensino de línguas.

O que as bolsas incluem?

Capacitação presencial para professores de inglês utilizarem a ferramenta em sala de aula. A oficina inicial acontece em 20 de outubro;

Suporte online para o professor;

Bolsas individuais, por aluno, totalmente gratuitas para o uso da plataforma de ensino de inglês online Voxy em sala de aula, no smartphone ou no computador pessoal, até 31 de dezembro de 2012;

Possibilidade de renovação da bolsa durante todo o ano de 2013 para escolas que fizerem uso produtivo da plataforma.

Como participar?

As escolas e professores de inglês interessados precisam preencher o formulário no Portal Porvir e completar a frase “Ensinar inglês de forma inovadora é…” até 11 de outubro de 2012.