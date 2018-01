Inep vai reaplicar Enem para 1.674 pessoas na próxima semana

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) vai reaplicar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para 1.674 candidatos do Pernambuco e do Ceará nos dias 15 e 16 de janeiro. Os cartões de respostas e as redações desses participantes estavam no caminhão roubado no Rio de Janeiro em dezembro, o que já motivou a reaplicação do teste para outros 31 candidatos.

Os grupo de 1.674 candidatos é de presos ou adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, que fizeram provas nos dias 9 e 10 de dezembro. Todos eles farão as provas do primeiro dia e 1.662 farão as provas aplicadas no segundo dia. O Inep informou que a Polícia Federal investiga o roubo do veículo dos Correios que transportava o material.

A aplicação do exame será feita em 45 unidades prisionais de 23 municípios. Segundo o instituto, uma força-tarefa foi criada para aplicação e correção dos testes. A ideia é acelerar o processo para que os candidatos tenham a nota antes da abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne vagas no ensino superior público, em 19 de janeiro.