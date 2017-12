Inep revoga oficialmente Enem de abril de 2012

Portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União revoga oficialmente o Enem de abril de 2012. A edição, originalmente prevista em decisão de maio de 2011, foi cancelada no mês passado, nos últimos dias da gestão Fernando Haddad. O então ministro antecipou a possibilidade em 10 de janeiro, quando disse que a aplicação da prova ainda estava em discussão. No dia 19, ele repetiu a afirmação, e cancelou a prova no dia seguinte.

O primeiro Enem de 2012 estava marcado para os dias 28 e 29 de abril. Com a revogação, o ano terá apenas um Enem, nos dias 3 e 4 de novembro.

Desde que o MEC deu início ao projeto de substituir o Enem pelos vestibulares tradicionais das instituições públicas, em 2009, a intenção era que o exame fosse aplicado uma vez por semestre. O projeto foi adiado em 2010 e 2011. Esta foi a terceira vez.