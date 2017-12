Inep recebeu 189 recursos de escolas sem notas divulgadas no Enem 2012

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) recebeu 189 recursos de escolas que não tiveram divulgadas as médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta quinta foram divulgadas as notas de mais 11 escolas, totalizando 31 instituições adicionadas - o restante continua em análise, segundo o Inep.

As 11 escolas que entraram na lista nesta quinta são:

Colégio Santo Agostinho (MG) - média geral: 701,77

Colégio Marista Nossa Senhora da Penha (ES) - média geral: 652,01

Instituto de Tecnologia Ort. (RJ) - média geral: 647,81

Kelvin Colégio (SP) - média geral: 643,68

Colégio Motiva (PB) - média geral: 634,23

Colégio Módulo (SE) - média geral: 627,50

Colégio Literato (MA) - média geral: 626,68

Colégio Grande Passo (PE) - média geral: 611,78

Colégio Boa Viagem (PE) - média geral: 600,58

Escola do Farina (MT) - média geral: 585,88

Colégio Sesi Campe (PR) - média geral: 524,09

As médias foram calculadas pela reportagem a partir das notas nas quatro áreas da prova (Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática). O prazo para pedido de recurso acabou quarta, dia 4. Análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), do Inep, constataram que em todos os casos as escolas tiveram na base de inscritos do Enem 2012 mais estudantes concluintes que o total de concluintes registrados no Censo escolar de 2012. "O que gerou uma taxa de participação superior a 100%, o que impediu o cálculo da média", explica a nota.