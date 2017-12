Inep prevê atraso de um mês na divulgação das notas do Enem

Em nota oficial publicada em seu site, Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC), informa o cancelamento da prova do Enem que seria aplicada neste fim de semana, por conta do vazamento das questões que compunham o exame. Embora o ministro da Educação, Fernando Haddad, tenha mencionado um prazo de "cerca de 45 dias" para a aplicação de uma nova prova, a nota do Inep diz apenas que a nova data será anunciada "nos próximos dias".

Segundo a nota, a divulgação do resultado do Enem - importante para o acesso a várias universidades, que adotam o exame como parte de seus processos seletivos ou, até, em substituição ao vestibular - previsto para 8 de janeiro, deve atrasar "em cerca de um mês". A nota conclui afirmando que o MEC "trabalha para minimizar os efeitos do atraso".

Eis a íntegra da nota:

O Ministério da Educação informa que as provas do Enem marcadas para este final de semana foram adiadas por motivos de segurança.

O Inep já possui uma segunda prova e deve anunciar a nova data nos próximos dias, depois de reorganizar a logística.

O Ministério da Educação já tomou providências junto ao Ministério da Justiça e a Polícia Federal no sentido de apurar eventuais responsabilidades criminais relativas ao vazamento.

Os estudantes inscritos serão comunicados oportunamente pelos meios habituais da confirmação da nova data e do local das provas.

Em razão do adiamento, o resultado final das provas, inicialmente previsto para o dia 8 de janeiro, deve atrasar em cerca de um mês.

O Ministério da Educação trabalha para minimizar os efeitos do atraso.