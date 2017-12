Inep muda mais uma nota de redação do Enem

* Corrigida às 23h

SÃO PAULO - Mais um candidato teve a nota da redação do Enem alterada por causa de um erro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Um estudante de Belo Horizonte havia ficado com zero e teve a pontuação corrigida para 440.

No Rio de Janeiro, o Inep voltou atrás duas vezes sobre qual era a nota de um estudante. O caso expôs desorganização dentro do MEC em relação ao desempenho do aluno carioca Bruno Maroniene, de 17 anos.

Ao receber vista da prova e da revisão da correção de seu texto, ele percebeu que a soma das notas de cada critério estava em desacordo com a nota final. Ele havia ficado com 500, apesar de a soma das avaliações ser 520. Maroniene entrou com recurso e a Justiça determinou que o Inep fizesse a mudança.

No meio da tarde, o MEC informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que haveria a alteração, como publicado pelo Estadão.edu às 18h56.

Mais tarde, entretanto, o ministério voltou atrás e disse que a nota, na verdade, sempre esteve 520 no sistema e a falha só constava do relatório de correção. Mas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a avaliação da redação de Maroniene ainda era 500. Procurada à noite, a pasta voltou atrás de novo e informou que o erro estava no relatório e a nota era mesmo 500.

Com a nova informação, a reportagem foi atualizada às 23 horas. O MEC afirma que a tese já foi aceita pela Justiça Federal no Rio, que havia pedido a mudança da nota, mas a reportagem não conseguiu apurar se realmente houve decisão no caso.

Maroniene considerou um "absurdo" os transtornos em relação à sua redação. “Primeiro pedi revisão porque 500 não tinha nada a ver com meu desempenho. Depois me entregam relatório defendendo a nota de 520 e agora estão batendo pé para manter a mesma nota”, disse o estudante. Segundo ele, a nota 520 poderia garantir uma vaga em Engenharia de Telecomunicações no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio (Cefet/RJ). Sua nota nessa carreria está 699,88 e a nota de corte é de 701,44. O Sisu encerra o prazo para inscrições às 23h59.

Alterada

Em Belo Horizonte, o erro teria ocorrido porque, no dia do exame, o caderno de respostas do estudante estava com o RG errado. Apesar de registrar a falha, a nota do aluno não apareceu no sistema. Segundo o MEC, a alteração não veio após demanda judicial, mas foi resolvida pela pasta após comunicação feita pelo estudante. Foi a segunda vez que o Inep alterou uma nota da redação. O outro caso foi em São Paulo, onde a nota de um aluno saiu de “anulada” para 880.