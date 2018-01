Inep marca exames do Enem para detentos em dois estados

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 vai ser aplicado na quarta, 13, e na quinta-feira próximas nos presídios do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi publicada nesta segunda-feira, 11, no Diário Oficial da União. Veja também: Falha impede aplicação do Enem para 208 detentos MEC quer assumir as próximas avaliações Na quarta-feira serão aplicadas das 13h às 17h30 as provas de ciências naturais e ciências humanas, em ambos os estados. Na quinta-feira as provas começarão no mesmo horário, às 13h, mas terminarão uma hora mais tarde, às 18h30, e vão testar os conhecimentos em linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática. Os detentos desses estados não puderam prestar o exame na semana passada, junto com os 12 mil dos 15 estados que aderiram ao Enem, porque o Inep não recebeu as respectivas inscrições, que deveriam chegar pelo Correio. Os detentos que fizerem as provas nesta semana receberão o resultado no dia 5 de fevereiro como todos os outros.