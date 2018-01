Inep libera consulta ao local de prova do Enem 2010

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou na tarde desta segunda-feira, 25, a consulta ao local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010 pela internet.

Para acessar as informações, o estudante deve informar o CPF e a senha no site do Inep. Os resultados da prova serão divulgados até 15 de janeiro de 2011, segundo o Inep. Segundo o site do Enem, termina nesta segunda o prazo para o recebimento do cartão de confirmação de inscrição, que começou a ser entregue no dia 4.

Um total de 4,6 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2010, segundo o Inep. O Sudeste é a região com maior número de inscrições, 1,7 milhão, seguida por Nordeste, com 1,3 milhão. Na Região Sul, 608 mil pessoas farão a prova. A Região Norte ficou com 414 mil inscritos e, o Centro-Oeste, com 392 mil.