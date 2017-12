Inep lança site para estudante conferir local de prova do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou nesta segunda-feira, 15, a lista dos locais onde será realizado o Enem, marcado para os dias 3 e 4 de novembro.

Os inscritos podem consultar o local de prova e imprimir o cartão de confirmação no site http://sistemasenem2.inep.gov.br/localdeprova/home.seam. Basta informar o número do CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 10, os participantes começaram a receber, pelos Correios, os cartões impressos, que também trazem os locais de prova. O candidato que não receber o cartão e não conseguir imprimir o documento pelo site pode obter a informação por meio do telefone 0800-61-61-61. A ligação só pode ser feita de telefone fixo ou público.

O site do Inep também apresenta um passo a passo sobre a prova, com informações sobre os cadernos de questões, a redação e o atendimento aos portadores de necessidades especiais.