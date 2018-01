Inep estuda enviar cópia da redação do Enem para o aluno

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) estuda formas de enviar uma imagem escaneada das redações feitas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) à casa dos estudantes que realizaram o exame. A imagem acompanharia a mesma carta que informa a nota obtida.

A informação é da presidente do Inep, Malvina Tuttman, presente ontem em uma conferência sobre o Enem na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Goiânia (GO). "Não será possível fazer isso ainda este ano e no primeiro semestre de 2012", afirma Malvina. "Mas estou confiante (que será possível) no segundo semestre do próximo ano."

Ela diz que será necessário adquirir uma maquinaria pesada para viabilizar a proposta. O processo de correção ganharia transparência e evitaria críticas como as recebidas no ano passado, quando alunos reclamaram ter tirado nota zero mesmo tendo escrito a redação. Mas Malvina afirma que o principal motivo para enviar a redação é pedagógico: fazer com que os alunos possam aprender com os próprios erros.