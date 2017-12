Inep esclarece dúvida sobre número de inscrição do Enem

O Inep esclareceu na sexta-feira uma questão que estava deixando aflitos candidatos a vestibulares que usarão o Enem 2009 na composição da nota final. Para se inscrever nos processos seletivos, os estudantes precisam fornecer o número de inscrição (ou número de acompanhamento) do Enem. Alguns vestibulandos tinham ficado confusos porque nos formulários de inscrição em vestibulares como o da Unicamp, o campo a ser preenchido tem 12 caracteres, 4 a mais que o número de acompanhamento. Segundo a assessoria do Inep, esse espaço a mais foi reservado para que os candidatos coloquem os dígitos 2009 antes do número de inscrição do Enem. Se, por exemplo, o número de acompanhamento do aluno for 01234567, nos formulários ele deverá digitar 200901234567. Os estudantes que não sabem o número de acompanhamento podem obtê-lo no site do Enem (www.enem.inep.gov.br), informando seus dados pessoais. De acordo com a assessoria do Inep, os candidatos vão receber, até 25 de setembro, seu cartão de confirmação, que terá o número de inscrição no exame. Quem não recebê-lo, deverá entrar em contato com o Programa Fala Brasil, pelo telefone 0800 616161.