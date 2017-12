Inep divulga notas mínima e máxima do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação, divulgou nesta quinta-feira as notas mínimas e máximas obtidas pelos candidatos no Enem 2011. Na prova de Ciências Humanas, elas variaram de 252,6 a 793,1 pontos. Em Ciências da Natureza, a nota mínima foi 265 e a máxima, 867,2. Em Matemática, a pontuação variou de 321,6 a 953. Em Linguagens, a nota mais baixa foi de 301,2 pontos e a mais alta, de 795,5.

Ao contrário dos vestibulares tradicionais, no modelo estatístico empregado no Enem, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), não existe antecipadamente uma pontuação máxima e mínima que o participante pode atingir. A exceção é a redação, que não é corrigida por esse modelo e cuja nota varia de 0 a 1000.

Na TRI, leva-se em conta para o cálculo da nota não apenas o número de acertos do candidato, mas o nível de dificuldade de cada item. Uma questão que teve baixo índice de acertos é considerada “difícil” e, portanto, tem mais peso na pontuação final. Aquelas que têm alto índice de acertos são classificadas como “fáceis” e contam menos pontos na nota final. Dessa forma, dois participantes que acertaram o mesmo número de itens podem ter médias finais diferentes.

Também não é possível comparar o número de acertos nas provas de diferentes áreas do conhecimento. Se um aluno acerta a mesma quantidade de itens nas provas de Matemática e Ciências Humanas, por exemplo, não significa que a pontuação obtida será igual. Isso porque o nível de dificuldade de cada prova e dos diferentes itens que a compõe afetam esse cálculo final.