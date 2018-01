Inep divulga notas máximas e mínimas do Enem 2012

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no início da noite desta sexta-feira, 28, as notas mínimas e máximas obtidas pelos candidatos no Enem de 2012. Na prova de Ciências Humanas, elas variaram de 295,6 a 874,9 pontos. Em Ciências da Natureza, a nota mínima foi 303,1 e a máxima, 864,9. Em matemática, a pontuação variou de 277,2 a 955,2. Em Linguagens e Códigos, a nota mais baixa foi de 295,2 pontos e a mais alta, de 817,9.

As provas objetivas do Enem são corrigidas pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos que atribui pesos diferentes a cada questão de acordo com seu nível de dificuldade, estabelecido em um pré-teste.

Uma questão que teve baixo índice de acertos no pré-teste é considerada “difícil” e, portanto, tem mais peso na pontuação final. Aquelas que têm alto índice de acertos são classificadas como “fáceis” e contam menos pontos na nota final. Dessa forma, dois participantes que acertaram o mesmo número de itens podem ter médias finais diferentes.

Também não é possível comparar o número de acertos nas provas de diferentes áreas do conhecimento. Se um aluno acerta a mesma quantidade de itens nas provas de matemática e Ciências Humanas, por exemplo, não significa que a pontuação obtida será igual. Isso porque o nível de dificuldade de cada prova e dos diferentes itens que a compõe afetam esse cálculo final.