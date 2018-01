Inep divulga locais de prova do Enem

O local já pode ser consultado no http://enem.inep.gov.br/, mediante CPF e senha do candidato. Cerca de 5,3 milhões pessoas se inscreveram.

Os estudantes concluintes do ensino médio regular tiveram um desempenho ligeiramente melhor no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 em comparação ao exame de 2009. A adoção da Teoria de Resposta ao Item (TRI), ferramenta que calibra a dificuldade de avaliações distintas, permitiu pela primeira vez a comparação dos dois últimos Enems.

As notas de matemática e língua portuguesa subiram praticamente na mesma proporção, quando comparadas as avaliações de 2009 e 2010. A de matemática variou de 500,8 para 510,2 (salto de 9,4 pontos) e a de português, de 501 para 510,3 (9,3 pontos). É uma evolução um pouco inferior à da nota global da prova objetiva, que aumentou 9,63 pontos, conforme divulgou no mês passado o Ministério da Educação (MEC).

As duas últimas edições do Enem foram marcadas por uma série de problemas, como o vazamento da prova, em 2009, revelado pelo Estado, e a troca de cabeçalho resposta e falhas de encadernação em 2010.