Inep divulga gabarito da segunda aplicação do Enem

BRASÍLIA - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira, 9, o gabarito oficial da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Clique aqui para acessar.

A segunda aplicação do Enem, direcionada para os candidatos que tiveram o exame adiado por causa da ocupação das escolas, ocorreu no fim de semana passado, 3 e 4. A prova foi aplicada em 166 municípios.

Com o gabarito, o candidato descobrirá quantas questões acertou, mas a nota final só será divulgada em 19 de janeiro. Não é possível calculá-la porque o Enem utiliza a Teoria de Resposta do Item (TRI), que faz com que o nível de dificuldade da questão acertada interfira no seu valor.