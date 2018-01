Inep divulga escala de notas do Enem

O Instituto Nacional de Pesquisas (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou a escala de notas de acordo com cada área de conhecimento. A escala varia de 0 a 1000 e o número 500 representa a média dos estudantes, excluindo egressos e treineiros. Pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), isso não representa que os concluintes tenham acertado apenas metade da prova e sim que seus números de acertos foram calibrados nesta faixa de desempenho. O Inep também adiantou a consulta ao desempenho individual, anunciado para entrar no ar amanhã. Já na tarde desta quinta-feira, os cerca de 2,6 milhões de estudantes podiam acessar o site do Inep e digitar seus números de inscrições a fim de obterem suas médias. De acordo com o insituto, não há uma escala global de desempenho dos estudantes, apenas notas individuais. Pelas áreas, o menor índice de desempenho ficou com Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (224,3) e o maior, com Matemática e suas Tecnologias (985,1). O Inep informa que os limites da escala, dentro de cada área, variam conforme o nível de dificuldade das questões da prova e o comportamento dos estudantes em cada questão. O mínimo e máximo para cada área avaliada não são pré-fixados. O Sistema de Seleção Unificada oferece 48 mil vagas em universidades públicas e institutos federais. Pelo Sisu, é possível também se candidatar a uma das 160 mil bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos, (ProUni), do governo federal. Veja abaixo os desempenhos por área de conhecimento: Menor nota pela TRI Maior nota pela TRI Ciências da natureza 263,3 903,2 Ciências humanas 300 887 Linguagens e códigos 224,3 835,6 Matemática 345,9 985,1