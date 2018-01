Inep divulga errata no simulado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 30, a errata de uma questão do seu simulado de 40 questões. O enunciado da questão 9, da parte de ciências da natureza, trazia o valor errado para massa molecular da glicose (120 g/mol). O valor correto é 180 g/mol. Com o dado de 120 g/mol era possível calcular e assinalar como "correta" a alternativa B. Segundo a assessoria do Inep, "apesar disso, os técnicos da área refizeram as alternativas com o valor correto da massa molecular da glicose e o item está sendo novamente disponibilizado, sem alteração de gabarito." Veja a prova corrigida (em pdf): Ciências da Natureza O objetivo do simulado é aproximar os participantes da nova estrutura do Exame Nacional do Ensino Médio, reformulado neste ano. São dez questões para cada uma das quatro áreas avaliadas: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Veja também: Inep divulga simulado com 40 questões