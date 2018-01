Inep convoca hackers para trabalhar com dados educacionais

Estadão.edu, com informações do Inep,

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vai realizar em abril o primeiro Hackaton Dados da Educação Básica. O evento, organizado em parceria com a Fundação Lemann, ocorrerá entre os dias 12 e 14, em Brasília. O Hackathon é uma maratona de hackers, programadores, desenvolvedores e inventores para promover o desenvolvimento de projetos que visem a transparência de informações públicas por meio de tecnologias digitais.

Desde 2012, o Inep vem estudando maneiras mais efetivas de divulgação dos dados e resultados, incluindo as articuladas com o uso das redes sociais. Para Alexandre Santos, diretor de Avaliação da Educação Básica, "o Hackathon é uma proposta que pretende desenvolver atividades com os hackers 'do bem'".

Podem participar pessoas de qualquer profissão e capazes de usar a criatividade e as tecnologias para transformar dados de interesse público em projetos e serviços com vistas à melhoria da educação. Os interessados deverão se inscrever até o dia 15 de março.

No formulário de inscrição, os interessados deverão registrar uma proposta sucinta de projeto de desenvolvimento de software que utilize necessariamente dados do Saeb/Prova Brasil 2011. Serão ofertadas 30 vagas individuais, sendo facultativa a seleção de equipes de até cinco participantes.

Os vencedores do Hackathon Dados da Educação Básica - Inep 2013 receberão bolsas oferecidas pela Fundação Lemann para a implementação dos projetos. O primeiro lugar receberá bolsa no valor de R$ 5 mil, o segundo lugar, R$ 3 mil e o terceiro lugar, R$ 2 mil.

"Não deixa de ser uma iniciativa interessante, mas muito de nós nem se envolve por dinheiro, e sim pelo networking e pelas consequências sociais da participação", diz Wesley Seidel, membro do grupo Hackshackers de São Paulo.