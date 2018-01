Inep comunicará estudantes até sexta para o novo Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), afirmou que os estudantes que poderão fazer uma nova prova do Enem na próxima quarta-feira, 15, serão notificados até sexta-feira, 10. Segundo o Inep, os alunos começaram a ser comunicados sobre a nova prova na última segunda-feira, 6.

Apenas os estudantes que foram prejudicados por erros de impressão nas provas amarelas serão convidados a fazer o novo Enem. O Inep informou ainda que serão reaplicadas apenas as provas de ciências humanas e ciências da natureza, realizadas em 6 de novembro.

Até o momento, o Inep ainda não terminou a análise dos locais de provas para concluir o número de alunos que poderão realizar o novo exame. De acordo com o último balanço divulgado pelo Instituto, 2.817 pessoas que não substituíram as provas com problemas e serão convocada para refazer o Enem. Os alunos serão comunicados por e-mail, mensagem de celular e telefone.

Eles vão receber um novo cartão de confirmação de inscrição com o local onde será realizado o novo exame, que será realizado na próxima quarta-feira. Os estudantes vão receber uma declaração de comparecimento para justificar a eventual ausência em compromissos já agendados.

Os alunos devem comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência, com um documento de identidade com foto, o novo cartão de inscrição, que estará disponível no site do Inep, e caneta esferográfica preta.