Inep aplica exame para universitários neste domingo

Cerca de 376 mil universitários foram convocados para participar neste domingo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que está sendo aplicado desde as 13h em 1.365 municípios do País. A prova é um dos principais componentes dos indicadores utilizados pelo MEC para avaliar a qualidade dos cursos superiores. A participação no exame é obrigatória.

O Enade é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e cerca de 8,8 mil cursos serão avaliados este ano. O aluno convocado que faltar à prova fica impedido de colar grau e, consequentemente, de obter o diploma de conclusão do curso superior. A partir deste ano, apenas os alunos concluintes farão a prova. Antes, os calouros também tinham de participar, mas a avaliação dos que ingressam nos cursos foi substituída pelo Enem.

Este ano, participam do Enade alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química, Pedagogia, Educação Física, Artes Visuais e Música.

Também serão avaliados estudantes de cursos superiores de tecnologia em Alimentos, Construção de Edifícios, Automação Industrial, Gestão da Produção Industrial, Manutenção Industrial, Processos Químicos, Fabricação Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Saneamento Ambiental.