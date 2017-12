Inep ameaça denunciar quem causou 'tumulto' no Enem

"Repórter do JC.Com pode ser processado. Cometeu ato ilícito ao atentar contra as regras do certame", diz o perfil do Inep no Twitter.

A página do MEC adverte, ainda, contra os alunos que twittaram durante a prova: "Alunos q já "dançaram" no Enem tentam tumultuar com msgs nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los."

Um repórter do Jornal do Commercio, de Recife, vazou o tema da redação do Enem antes de terminado o horário de sigilo. A informação foi parar na capa do portal UOL. O tema foi "O trabalho na construção da dignidade humana".

Diz o site do jornal: "O JC Online informou, em primeira mão em todo o país, às 13h26 o tema da redação. Um repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) driblou a segurança e entrou no local de prova com um celular. Antes do horário mínimo de saída dos estudantes, às 14h no horário de Pernambuco, o repórter foi até o banheiro e passou um torpedo com o tema".

A reportagem tentou contatar o Inep para conversar sobre o assunto, mas até as 16h04 ainda não havia conseguido.

O repórter também foi de relógio para o local de prova (relógios foram proibidos).