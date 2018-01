Inep adia provas do Encceja 2010

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que deveriam ser realizadas no dia 12 de dezembro, foram adiadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que organiza o exame.

O adiamento foi publicado no Diário Oficial na última semana. De acordo com a assessoria de imprensa do Inep, o motivo foi não haver nenhuma gráfica vencedora na licitação aberta para imprimir as provas. Um novo processo licitatório será aberto. A nova data da prova é dia 21 de março de 2011.

O Encceja é um exame aplicado para que jovens e adultos, que não concluíram os estudos em idade apropriada, obtenham certificado de conclusão do ensino fundamental.