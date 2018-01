Inep abre sindicância para investigar vazamento do Enem O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Joaquim José Soares Neto, afirmou hoje que abriu uma sindicância para apurar eventuais responsabilidades de funcionários no episódio que resultou no vazamento da prova do Enem de 2009. Depois de quase três meses de auditoria, o Inep não responsabilizou ninguém pela fraude até agora.