Incrições para professores em curso de prevenção a drogas vão até dia 15

Estadão.edu, com informações do MEC,

Professores da rede pública podem se inscrever até o dia 15 de julho para o 5º Curso de Prevenção para Educadores de Escolas Públicas. As aulas, na modalidade a distância, vão de agosto deste ano a abril de 2013. As inscrições devem ser feitas pela internet.

A expectativa é de que 70 mil educadores de 14 mil escolas façam o curso, que resulta de parceria entre a Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação, a Secretaria Nacional de Politicas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília (UnB).

Depois das 180 horas de formação, os educadores receberão diploma de curso de extensão universitária, emitido pelo Decanato de Extensão da UnB. Cada professor que se inscrever receberá um conjunto de material pedagógico, composto de livro-texto e DVD. Oferecido na plataforma moodle, o curso será composto de cinco módulos, com tutoria virtual. No último módulo, o professor terá de elaborar projeto com estratégias de prevenção ao uso de drogas na escola.

No próximo dia 21 próximo, a UnB divulgará a lista dos professores selecionados em primeira chamada.