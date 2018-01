Incrições para o Sisu começam nesta segunda

O Ministério da Educação abre nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como critério de seleção para vagas em instituições públicas de ensino superior. As inscrições são válidas para o segundo semestre de 2012 e podem ser feitas gratuitamente até a próxima sexta, 22, pelo site sisu.mec.gov.br.

Podem se inscrever somente candidatos que realizaram o Enem em 2011. São oferecidas 30,548 vagas de 949 cursos em 56 instituições. É possível escolher até duas opções entre cursos oferecidos. Os resultados da primeira chamada saem na próxima segunda-feira, 25.

Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações (pesos atribuídos às notas ou bônus). Os candidatos que não forem qualificados nas duas primeiras chamadas podem manifestar interesse pela lista de espera também pelo site do Sisu, a partir de 6 de julho.