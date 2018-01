Horário alternativo é opção de estágio em Climatologia Fazer estágio para quem cursa meteorologia não é simples. Com aulas em tempo integral, é preciso criar horários alternativos. O estudante Ivan Gregorio Hetem, que cursa o quinto ano do curso no Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo (USP), conseguiu conciliar seus horários proveitando as folgas que tem entre uma aula e outra e fez seu estágio na Climatempo.